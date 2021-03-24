تحسن الطقس المناخي اليوم بالقاهرة

تحسن الطقس المناخي، اليوم، بمحافظة القاهرة بعد اجتياح أتربة وصلت لحد العاصفة أمس.وشهد طقس اليوم الأربعاء، على محافظة القاهرة انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة وصل إلى 8 درجات.وساد طقس لطيف على القاهرة الكبرى، وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس ليلًا بارد على القاهرة، وتكون درحة حرارة القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.كان أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لتأثير منخفض جوى خماسيني قادم من الصحراء الليبية يتجه شرقًا إلى جمهورية مصر العربية.وتعرضت سماء القاهرة الكبرى، أمس، لأتربة عالقة كثيفة تغطى سماء أغلب الأنحاء، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على الأماكن المكشوفة.