عواصف ترابية تضرب مناطق بالوادي الجديد لليوم الثاني

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، نشاطًا ملحوظًا للرياح على معظم مراكز المحافظة أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية بشكل طفيف، مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة.وأعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ وتوافر كافة الاستعدادات اللازمة، وكثف رجال المرور من تواجدهم على الطرق الرئيسية والميادين العامة.كما رفعت مديرية الصحة وإدارة الحماية المدنية من درجة الاستعداد القصوى تحسبا لوقوع أي حوادث أو طوارئ، وتزامنا مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها بعض محافظات مصر اليوم.كما شهدت منطقة شرق العوينات رياح على مدار يومين نشاطًا للرياح المحملة بالأتربة على بعض المناطق المكشوفة والصحراوية بسبب التقلبات الجوية المفاجئة أدت إلي إنخفاض الرؤية على الطرق السريعة والرئيسية.