ربيع لـ«نقل النواب»: 9 قاطرات تعمل على تعويم السفينة العملاقة بقناة السويس

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه على تواصل على مدار اليوم مع الفريق أسامه ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، للاطمئنان على انتظام حركة السير بالمجرى الملاحي بعد جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة "EVER GIVEN" خلال عبورها للقناة اليوم.وكشف رئيس لجنة النقل والمواصلات، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الفريق أسامة ربيع أكد له في اتصال تليفوني أن سبب جنوح السفينة هو سرعة الرياح والتقلبات الجوية وصعوبة الرؤية.وأكد ربيع انتظام حركة الملاحة والسفن بالقناة والمجرى الملاحي، وهناك تسعة قاطرات عملاقة تواصل جهودها لإنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة، والتي جنحت بالكيلومتر 151 ترقيم القناة، خلال عبورها لقناة السويس ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام.وأكد عابد، خلال اتصاله التليفوني بالفريق أسامه ربيع خلال تواجده بموقع السفينة الجانحة، دعم لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب له وللعاملين بهيئة قناة السويس، إذ تعتبر مصدر مهم للدخل في مصر، خاصة أن القناة الجديدة من المشاريع القومية العملاقة التي نفذتها الدولة المصرية على أرض الواقع ويفخر بها كل مصري.