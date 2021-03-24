وزير الخارجية الألماني يأمل في إجراء محادثات جديدة بين الناتو وروسيا

أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن أمله في استئناف المحادثات السياسية بين ممثلي روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو).وقال ماس اليوم الأربعاء على هامش مشاورات في مقر الحلف في بروكسل إنه من المهم بالنسبة لألمانيا أن يقدم الناتو ردا موحدا على العدوان الروسي والمعلومات المضللة، موضحا في المقابل أن ألمانيا ترى أيضا أنه يتعين البقاء في حوار مع روسيا.وأضاف ماس" "داخل حلف الناتو، في مجلس الناتو-روسيا، هناك فرص لإجراء هذا الحوار بطريقة مكثفة للغاية وموثوقة فيما يتعلق بالسياسة الأمنية"، مؤكدا استعداد الحلف لهذا الأمر، معربا عن أمله في أن يكون الجانب الروسي مستعدا أيضا له في المستقبل المنظور.