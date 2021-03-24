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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هونج كونج وماكاو تعلّقان التطعيم بلقاح فايزر لعيوب في دفعة من القوارير

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:42 م
فايزر
فايزر
وكالات
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علقت هونج كونج وماكاو اليوم الأربعاء، عمليات التطعيم الجارية بلقاح فايزربايونتيك بعدما أبلغتها الشركة الموزّعة لهذا اللّقاح المضادّ لكورونا بوجود عيوب في توضيب دفعة من القوارير التي تحتوي على جرعات اللّقاح.

وقالت حكومة هونغ كونغ في بيان إنّه "بداعي الحيطة، يجب تعليق عملية التطعيم الحالية خلال فترة التحقيق".

وأوضحت المدينتان الصينيتان اللّتان تتمتّعان بحكم ذاتي أنّهما قرّرتا تعليق حملة التطعيم بعدما تبلّغتا من "فوسون"، الشركة الدوائية الصينية المسؤولة عن توزيع هذا اللّقاح في الصين، بأنّ دفعة الجرعات ذات الرقم 210102 تعاني من عيب في التغليف.

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