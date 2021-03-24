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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

علاج نفسي لآلام الفقد.. رواية «الزينة» على طاولة بيت فاطم غدًا

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:36 م
الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز
جمال عاشور
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يناقش الكاتب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، مساء غدًا، في بيت فاطم بمنطقة الدقى، أول أعماله الروائية «الزينة.. سيرة وجع»، التي صدرت عن دار بتانة، ويشارك فى مناقشة الرواية كل من الدكتور محمد عفيفى، أستاذ التاريخ بجامعة القاهرة، والناقد والشاعر شعبان يوسف، ويدير الندوة الشاعر والكاتب الصحفى أحمد المريخي.

«الزينة.. سيرة وجع»، قال عنها «الباز» خلال حلقة من برنامج "البساط أحمدي" الذي يبثه على صفحته الرسمية على "فيسبوك": «الزينة ليست سيرة شخصية، وإنما سيرة عن وجع فقد الأم المستخبي بداخل كل واحد عانى من الفقد، وهي جزء من علاجنا النفسي».

وكتبت الكاتبة الكبيرة سناء البيسي مقًالا عن الرواية في جريدة الأهرام، قالت فيه: « رواية "الزينة" بقلم الكاتب المتدفق محمد الباز الذى من غير ما يقصد انسدلت مشاعره على جميع الأمهات وجرجرت معها جميع الذكريات ليواكب صدورها إرهاصات عيد الأم نبع الحنان والعطاء، فالباز فى لحظات صدق مشاعره كتب سيرة موجعة وويل من القلم وما يسطرون.. قلم تساءلت معه، وتجولت معه، وأنكرت معه ليحتوينى معه الشعور الطاغى باليُتم رغم أنى الآن أكبر من أمى عندما رحلت عني!!».

وتابعت في المقال: «الباز فى روايته لم ينظِّر كعادته سياسيًا، ولا عقّب على حدث اجتماعى له دوِّي، ولا هاجم بعنف من يخاله مخالفًا، ولا اكتفى بأنها ستكون مجرد مراجعة لما قال بدلا من الاعتذار، ولا استعرض ما حدث فى دهاليز المؤتمر والاجتماع وإخوانية استامبول وسد بلا نهضة.. صاحب "الزينة" كتب كتابه الملتهب أسى وشجنًا عن أمه.. حياتها ومماتها.. أفراحها وأتراحها. قهرها وصبرها. دينها ومعبدها. بيتها ومطرحها.. يُسرها وصبرها. ريفيتها ونباهتها. زهدها وقناعتها. حسمها وفصلها. هشاشتها وصلابتها. حبها لزوجها: صعب ومغلبنى بس طيب وابن حلال. فتحت عينى لقيته. لا عرفت راجل غيره ولاّ خلاّنى محتاجة أعرف راجل غيره. خطفنى من كل الناس. غضبه جوّاه. لا بيقسى ولا بيجرح.. صاحب البرامج ورئيس التحرير وأستاذ الصحافة والإعلام المرثية هى أولى رواياته من بعد مؤلفاته الكثيرة التى منها: «ملوك وصعاليك» و«حدائق المتعة» و«العقرب السام» الرواية مقسَّمة تبعًا للتقاليد المصرية المتوارثة: اليوم الأخير، والخميس الأول، والخميس الثاني، والخميس الثالث الذى من العادة ألا تُقام فيه مراسم عزاء كى يسترد الأهل بعضًا من الهدوء استعدادًا لقدوم الأربعين مجدد الأتراح بلا أفراح».

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