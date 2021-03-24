6 مشروبات تطرد البكتيريا الناتجه عن الأتربة

الحليب والكركم



شاي تولسي



البرتقال



ماء الليمون



ماء دافئ



الزنجبيل والفلفل



تتعرض البلاد الأن لمجموعة من الرياح المحملة بالأتربة التي تتسب في عدد من المشاكل، ويجب المحافظة خلال هذا الفترة على تناول بعض المشروبات لتجنب أزمات تلك الاتربة.بحسب موقع recipes.timesofindia، نرصد أبرز المشروبات التي ترفع مناعتك وتطرد البكتيريا التي تسببها الأتربة.نعلم سحر الكركم وخصائصه المضادة للبكتيريا، اسلقي ملعقة صغيرة منه مع الحليب، اتركيه ليبرد قليلًا، أضيفي قليل من العسل.اغلي بعض أوراق التولسي في كوبين من الماء واشربه طوال اليوم،لا يقتصر دور تولسي على زيادة المناعة، بل أيضًا مضاد للفيروسات وللبكتيريا.البرتقال غني بفيتامين ج،يساعد الجسم على محاربة الالتهابات، تناول عصير برتقال أوحبتين يوميًا لبضعة أيام.اعصري ليمونة كاملة في كوب من الماء الدافئ، أضف قليل من العسل واشربه تدريجيًا، سينظف رئتيك ويساعد في زيادة المناعة.الماء الدافئ مع قليل من الملح الأسود فعال في طرد السموم من الجسم، يساعد في طرد جزيئات الغبار من الحلق.أضيفي ملعقة صغيرة من الزنجبيل المسحوق، 6 فلفل أسود مطحون، بضع أوراق من التولسي، أضف بعض سكر النخيل واشربه دافئًا سيساعد على تنظيف الممرات الأنفية.