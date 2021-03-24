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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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6 مشروبات تطرد البكتيريا الناتجه عن الأتربة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:12 م
مشروبات
مشروبات
هويدا سعيد
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تتعرض البلاد الأن لمجموعة من الرياح المحملة بالأتربة التي تتسب في عدد من المشاكل، ويجب المحافظة خلال هذا الفترة على تناول بعض المشروبات لتجنب أزمات تلك الاتربة.
بحسب موقع recipes.timesofindia، نرصد أبرز المشروبات التي ترفع مناعتك وتطرد البكتيريا التي تسببها الأتربة.

الحليب والكركم
نعلم سحر الكركم وخصائصه المضادة للبكتيريا، اسلقي ملعقة صغيرة منه مع الحليب، اتركيه ليبرد قليلًا، أضيفي قليل من العسل.

شاي تولسي
اغلي بعض أوراق التولسي في كوبين من الماء واشربه طوال اليوم،لا يقتصر دور تولسي على زيادة المناعة، بل أيضًا مضاد للفيروسات وللبكتيريا.

البرتقال
البرتقال غني بفيتامين ج،يساعد الجسم على محاربة الالتهابات، تناول عصير برتقال أوحبتين يوميًا لبضعة أيام.

ماء الليمون
اعصري ليمونة كاملة في كوب من الماء الدافئ، أضف قليل من العسل واشربه تدريجيًا، سينظف رئتيك ويساعد في زيادة المناعة.

ماء دافئ
الماء الدافئ مع قليل من الملح الأسود فعال في طرد السموم من الجسم، يساعد في طرد جزيئات الغبار من الحلق.

الزنجبيل والفلفل
أضيفي ملعقة صغيرة من الزنجبيل المسحوق، 6 فلفل أسود مطحون، بضع أوراق من التولسي، أضف بعض سكر النخيل واشربه دافئًا سيساعد على تنظيف الممرات الأنفية.

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