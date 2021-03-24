نرمين يسر تكتب: المرأة الجرادة

التخبط والتشويش يا عزيزتي اولجا هو خطأك الذي يجب تداركه لكي تحددي أين موهبتك الحقيقية وان تكفي عن الالتصاق بالموهوبين المشهورين كالجرادة.الجرادة هي مسرحية للروسي الرائع أنطون تشيخوف وأولجا هي فتاة شقراء جميلة والتشتت هو ما أدى بها لنهاية بائسة والتي شعر بعدها المؤلف بالحزن الشديد على بطلة مسرحيته حتى أن والدته عطفت عليه ونادته باسمه المحبب له ولها، انيوشا، وقدمت المواساة والدعم له لما شعر بالأسى لنهاية أبطاله الذين صنعهم.من خلال عمليات البحث عن نوادر الاذاعة المصرية نجد كنوز مهملة فيشعر عشاقها بالغيرة على حال حقبة اذاعية مميزة لم تحظ بالاهتمام من الأجيال التي عاشت في عصر الصورة، فعجز خيالهم عن التأقلم وتقبل الوسيط السمعي، اما من يحتفون بالمسلسلات الاذاعية او التمثيليات والسهرات الدرامية الموجودة والتي تذاع رغم سطوة التلفزيون وتواجده في كل منزل تدريجيا منذ ستينيات القرن الماضي الا أن الاذاعة لم تفقد بريقها عند مريديها ومتابعينها والتي كان ينتظرها اباؤنا من اجل المتعة وانطلاق الخيال.تدور المسرحية القصيرة ذات الفصل الواحد حول "اولجا" المنفتحة على عالم الفنون بألوانه المختلفة، والتي تزوجت من طبيب مشهور يكبرها ما يقارب العشر سنوات ولا يشاركها اهتماماتها الفنية، فتقضي يومها بين زيارة الخياطة لمتابعة احدث خطوط الموضة العالمية اثناء غياب زوجها في العمل او زيارة معارض الصور الفوتوغرافية واللوحات الزيتية، اما ان تدعو احد الفنانين المشهورين الي فنجان من القهوة والحديث عن احدث الاخبار الفنية التي توصلوا لها.ظلت في هذا الهوس المريض، والانانية المفرطة التي لم يلاحظها زوجها، نظرا لعشقه الشديد لها، ولكن لمجاذيب الفن رأي آخر، فاولجا تستغل هذا الحب وتطالبه بما فوق طاقة البشر من خلال عدة مواقف مثل ان تطلب منه ان يسافر بالقطار لإحضار ملابس سهرة تليق بحضورها زفاف احد اصدقائها او ان يتحمل غيابها لشهور في رحلة بحرية مع رفقائها حيث يرسل لها الأموال لتتسلمها في الموانئ كلما توقفت الباخرة، اما عن ما حدث في أثناء رحلتها فهو ما احزن تشيخوف، اذ انها اخذت في وصف مدى حب زوجها لها واشتياقها للعودة الى مدينتها لملاقاته، لكن ريابوفيسكي الرسام صديقها اختار الوقت المناسب للإفصاح عن مكنوناته لها وقرر الإيقاع بها، فتنبهر الزوجة المشتتة بالرسام وتقيم علاقة معه طوال مدة الرحلة حتي تعود وتقابل اشتياق زوجها باحساس الذنب، يعبر تشيخوف عن احساس بطل مسرحيته بانه يقرأ الذنب في عينيها مصاحبا بعدم الفهم والادراك لما اقترفته حتى يتأكد من شعوره فلا يجد غير التسامح بديلا، مما دفعها لتزايد احساسها بالإثم فيطلب منها زوجها ديموف بالكف عن مطاردة صديقها لأن الجميع يلاحظون ذلك.اما عن الرسام الذي يشبهه نهم اولجا بالجرادة التي إذا حطت على حقل من الخضروات تأكله حتى ييبس ويجف، مثل شخصيات كثيرة نقابلها يوميا في حياتنا، هؤلاء الذين يسعون وراء كل شئ فلا يحصلون علي شئ بل ويفقدون ما يملكونه بالفعل.فلا تجد سوى زوجها الذي يحتضر بعد إصابته بعدوى الدفتريا عندما رحب بامتصاص صديد في حلق طفل مريض وذلك لإنقاذه من موت محقق.الراديو، الاذاعة التي تمنحنا مساحة لا نهائية من الخيال عبر أصوات الممثلين والموسيقى التصويرية وصوت الراوي ان وجد، لنا أن نتخيل الاحداث والملابس والاماكن واحيانا نستطيع تذوق ما يأكله الممثلون او حتى شم رائحة الأماكن ورؤية ألوانها عن طريق متابعة هذا اللون من السحر الذي سبق سحر السينما وصندوق الدنيا المسمى بالتلفزيون.مفيد عاشور في دور ريابو فيسكيعلي عزب في دور ديموفاولجا سهير طه حسينالراوي احمد خليل