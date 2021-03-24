بعد فرز 90% من الأصوات: كتلة نتنياهو تحظى بـ59 مقعدًاً

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية أنه تم فرز حوالي 90% من أصوات المقترعين، وأشارت النتائج إلى أن كتلة مؤيدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحصل على 59 مقعدًا إذا ما انضم حزب يمينا برئاسة نفتالي بينيت إليها فيما تحصل الكتلة المعارضة له على 57 مقعداً . وفيما يلي الصورة الانتخابية الحالية :الليكود 30 مقعدًا، يش عتيد 17 مقعد، شاس 9 مقاعد، يهوديت هتوراة 7 مقاعد، كاحول لفان 8 مقاعد،العمل ويامينا 7 مقاعد لكل منهما، القائمة المشتركة والصهيونية الدينية، والأمل الجديد، وإسرائيل بيتنا 6 مقاعد لكل منها، ميرتس والقائمة العربية الموحدة 5 مقاعد لكل منهما.وبهذا يظل نتنياهو غير قادر على تشكيل حكومة جديدة إلا إذا استطاع أن يجتذب عضوين كنيست من الأحزاب المعارضة له وإلا سيتم التوجه لانتخابات خامسة.