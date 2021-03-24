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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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بدء التسجيل في المنح الدراسية المقدمة من هيئة الفولبرايت بجامعة أسيوط

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:31 م
الدكتور طارق الجمال
الدكتور طارق الجمال
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن بدء التقديم للمنحة المقدمة من هيئة الفولبرايت والتي تستهدف طلاب الدارسات العليا بجامعة أسيوط للعام الجامعي 2020 2021 في عدد من التخصصات العلمية المختلفة.

وأضاف أن ذلك بما يعمل علي تعزيز مهاراتهم المهنية والتعرف علي الثقافات المختلفة وهو ما يعكس حرص إدارة الجامعة على تهيئة المناخ العلمي والبحثى للباحثين على نحو يساعدهم في ملاحقة التطور العلمي العالمي وفتح مجالات جديدة للدراسات والأبحاث الدقيقة والمتباينة داخل الجامعة وخارجها.

ومن جانبه صرّح الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن المنح المقدمة تشمل 8 تخصصات مختلفة وهي منح درجة الماجستير (البرنامج الطلابي الخاص بمؤسسات التعليم العالي)، ومنح جمع البيانات لطلاب الدكتوراه (الباحث الزائر)، ومنح الفنون للفنانين المحترفين (طلاب الفنون التطبيقية والفنون الجميلة والمسرحية) على أن يتم التقديم لكلٍ منهما علي الإيميل [email protected] وذلك في موعد أقصاه 562021 إلي جانب منح ماجستير ودكتوراه وجمع بيانات في الدراسات الإسلامية (برنامج الدراسات الإسلامية) ويتم التقديم علي الإيميل [email protected] في موعد أقصاه 56202.

ومنح التطوير المهني للمهنيين الشباب والمهن المتوسطة (برنامج هوبير همفري)، وذلك من خلال الإيميل [email protected] وفي موعد أقصاه 372021، إضافةً إلي منحتيّ ما بعد الدكتوراه للدارسين والباحثين (برنامج الباحث) ومنح إدارة الفنون للفنيين والأكاديمين ويتم التقديم لكلٍ منهما عبر الإيميل [email protected] في موعد أقصاه 2882021، وكذلك منح للمعلمين الجدد في مهنة اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية (للمساعدة في تدريس اللغات الأجنبية) وذلك عبر الإيميل [email protected] وفي موعد أقصاه 1962021.

وحول شروط التقديم للمنح أضاف الدكتور جمال جمال بدر منسق مكتب العلاقات الدولية بالجامعة أنه يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيم في مصر حاليًا، وكذلك أن يكون المتقدم عضو بهيئة التدريس بالجامعة، كما يجب علي المتقدم إنهاء جميع خطوات التقديم والتقييم والاختيار لجميع الإجراءات المطلوبة بنجاح، إلي جانب إجادة اللغة الإنجليزية، موضحًا أنه سيتم انعقاد دورة تعريفية عن برنامج فولبرايت عبر الانترنت من خلال تطبيق زووم وذلك يوم الأحد 28 من مارس الجارس الجاري وذلك من خلال رابط الندوة علي تطبيق زووم http:zoom.usj91238135388?pwd=VzdRR2c1dkFSNGkvNGhlcG9qSjVYdz09، وللاستفسار عن أية تفاصيل خاصة بالبرنامج يمكن للطلاب الرجوع إلي مكتب العلاقات الدولية بالدور الأول بالمبني الإداري.

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