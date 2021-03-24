النمسا: 30 وفاة و3289 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل 3289 إصابة جديدة و30 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء - أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 523 ألفًا و269 حالة تعافى منها 480 ألفًا و597 حالة وتوفى 9151 حالة.وأشارت إلى أن هناك 2086 حالة تتواجد بالمستشفيات منها 447 حالة بالعناية المركزة بينما تلقى التطعيم بلقاح كورونا مليونًا و354 ألفًا و694 حالة، منوهة بأن عدد الحالات النشطة بالوباء بلغ 33 ألفًا و521 حالة بينما بلغ عدد الفحوصات اليومية 61 ألفًا و750 فحصًا.