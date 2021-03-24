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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا ترحب بالمبادرة السعودية لحل الأزمة في اليمن

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:29 م
مبادرة السلام السعودية
مبادرة السلام السعودية
أمينة ذكى
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رحبت الحكومة الإيطالية، اليوم الأربعاء، بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية.

وأكدت وزارة الخارجية الايطالية، أن المبادرة تُعطي زخمًا جديدًا للمفاوضات، التي تُجري تحت رعاية الأمم المتحدة، وتفتح آفاقًا لتحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن وتحقيق سلام دائم، وجددت دعمها الكامل للمبعوث الخاص مارتن غريفيث، داعيةً جميع الأطراف إلى التوصل قريبًا لحل وسط دائم ووضع حد للصراع الكارثي في اليمن، وفقا لما أعلنته وسائل اعلام عربية اليوم الأربعاء.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، الإثنين، عن مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول لاتفاق سياسي شامل، تشمل وقفًا شاملًا لإطلاق النار بإشراف الأمم المتحدة.

وكان الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، أعلن أول أمس عن مبادرة جديدة للسلام لإنهاء حرب اليمن، موضحا خلال مؤتمر صحفي أن المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد، تحت إشراف الأمم المتحدة.

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