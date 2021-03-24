خالد الشيخ عدوا لحمادة هلال فى «المداح»

يستأنف الفنان خالد الشيخ تصوير دوره فى مسلسل "المداح" الأسبوع المقبل، وذلك بعد انتهاؤه من عدد من المشاهد الداخلية للعمل ويجسد الشيخ خلال أحداث المسلسل عدوا لصابر المداح والذى يلعب دوره الفنان حمادة هلال، حيث يقدم خالد الشيخ دورا محوريا فى العمل سيكون محركا للأحداث بشكل كبير.على جانب آخر، يواصل خالد تصوير دوره فى مسلسل "شقة 6" للنجمة روبى والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.فى سياق متصل يواصل الفنان حمادة هلال تصوير مشاهد مسلسل "المداح " في عدد من اللوكيشنات الخاصة بالمسلسل.ويعكف المخرج أحمد سمير فرج على الانتهاء من كافة المشاهد الخارجية للعمل قبل الدخول في معسكر مغلق لتصوير المشاهد الداخلية للمسلسل، وتم رفع ساعات تصوير العمل إلى 18 ساعة يوميا لإنجاز أكبر عدد من مشاهد العمل قبل حلول شهر رمضان المعظم، ومن المقرر أن يستمر تصوير العمل حتى الأسبوع الثاني من شهر رمضان.ويجسد الفنان حمادة هلال فى مسلسله الجديد "المداح" شاب ريفى متزوج من نسرين طافش، ويدخل فى العديد من المشاكل، حيث يقدم دور منشد ديني يرث من والده موهبة الإنشاد، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مشوق حول الروحانيات والابتهالات والأناشيد والموشحات الدينية وجلسات الذكر والمديح."المداح" بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.