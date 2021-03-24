رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

خالد الشيخ عدوا لحمادة هلال فى «المداح»

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:52 م
الفنان خالد الشيخ
الفنان خالد الشيخ
دعاء عبد المقصود
طباعة
يستأنف الفنان خالد الشيخ تصوير دوره فى مسلسل "المداح" الأسبوع المقبل، وذلك بعد انتهاؤه من عدد من المشاهد الداخلية للعمل ويجسد الشيخ خلال أحداث المسلسل عدوا لصابر المداح والذى يلعب دوره الفنان حمادة هلال، حيث يقدم خالد الشيخ دورا محوريا فى العمل سيكون محركا للأحداث بشكل كبير.

على جانب آخر، يواصل خالد تصوير دوره فى مسلسل "شقة 6" للنجمة روبى والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

فى سياق متصل يواصل الفنان حمادة هلال تصوير مشاهد مسلسل "المداح " في عدد من اللوكيشنات الخاصة بالمسلسل.

ويعكف المخرج أحمد سمير فرج على الانتهاء من كافة المشاهد الخارجية للعمل قبل الدخول في معسكر مغلق لتصوير المشاهد الداخلية للمسلسل، وتم رفع ساعات تصوير العمل إلى 18 ساعة يوميا لإنجاز أكبر عدد من مشاهد العمل قبل حلول شهر رمضان المعظم، ومن المقرر أن يستمر تصوير العمل حتى الأسبوع الثاني من شهر رمضان.

ويجسد الفنان حمادة هلال فى مسلسله الجديد "المداح" شاب ريفى متزوج من نسرين طافش، ويدخل فى العديد من المشاكل، حيث يقدم دور منشد ديني يرث من والده موهبة الإنشاد، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مشوق حول الروحانيات والابتهالات والأناشيد والموشحات الدينية وجلسات الذكر والمديح.

"المداح" بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.

موضوعات متعلقة

بورصة أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24-3-2021

محمد الباز: عبدالله رشدي «مش داعية».. ولا فرق بينه وبين حنين حسام

موعد امتحانات شهر مارس للصف الثاني الثانوي 2021

قطعة قماش تقتل طفلًا في «خامسة ابتدائي».. والسبب صادم


الصور

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بدرنكة والغنايم

image description

محافظ أسيوط ووكيل الأوقاف يستعرضان خطة تطوير وإعادة تأهيل المساجد

image description

بدء التسجيل في المنح الدراسية المقدمة من هيئة الفولبرايت بجامعة أسيوط

image description

تكريم أمهات الشهداء بقصر ثقافة أسيوط احتفالًا بعيد الأم ويوم المرأة

image description

فنانون يجسدون الهوية المصرية على أخشاب المراكب (صور)

الأكثر قراءة

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

حقيقة تسريح العاملين بـ«مصر للطيران» ترشيدًا للنفقات

موعد إجازة شم النسيم 2021

مصادر بالتعليم تكشف مفاجأة بشأن امتحانات الصف الثالث الثانوي

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

علماء يدرسون سلالة جنوب إفريقيا الجديدة من كورونا

الصين تنتج 5 ملايين جرعة يوميا من لقاحات كورونا

اكتشاف سلالة جديد لكورونا في بلجيكا

استطلاع: 7 من كل 10 كوريين جنوبيين لديهم النية في تلقي لقاح كورونا

أيام زمان

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى رحيل كاهن خدم شعبه بتواضع
منى رجب
عيدك يا أمى.. أجمل أعياد مصر
ثروت الخرباوي
الإخوان ورحلة التيه
ماجد حبته
نتنياهو بالإكراه!
المزيد

الثقافة

علاج نفسي لآلام الفقد.. رواية «الزينة» على طاولة بيت فاطم غدًا

ورش فانوس وزينة رمضان لإحياء التراث في متحف الطفل

استمرار فعاليات «أهل مصر» بقصر الطفل بجاردن سيتى

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية