الصين تنتج 5 ملايين جرعة يوميا من لقاحات كورونا

أعلن وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني "شياو يا تشينغ" أن الإنتاج اليومي من اللقاحات الصينية لـ(كوفيد-19) بلغ 5 ملايين جرعة.وقال تشينغ –في تصريح اليوم الأربعاء- إن الإنتاج اليومي زاد من 5ر1 مليون جرعة في الأول من فبراير إلى حوالي 5 ملايين، بإجمالي أكثر من 100 مليون جرعة تم توريدها في جميع أنحاء الدولة حتى الآن.وأضاف تشينغ أن جودة اللقاحات وسلامتها ينبغي أن تأتي دائما في المقدمة وأن توضع في طليعة الإنتاج والإمداد.وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم أنه تم التطعيم بأكثر من 84ر82 مليون جرعة من لقاحات "كوفيد-19" في جميع أنحاء الصين حتى يوم أمس.