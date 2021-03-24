نقل وزيرة الثقافة الفرنسية للمستشفى بعد إصابتها بكورونا

أعلنت وزارة الثقافة الفرنسية عن أن وزيرة الثقافة الفرنسية "روزلين باشلو" نُقلت إلى المستشفى ولكن حالتها الصحية مستقرة ولا تثير القلق، وذلك بعد إعلانها يوم الأحد الماضي إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وقالت الوزارة- حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء- إن الطبيب المعالج للوزيرة طلب زيادة المراقبة على حالتها في المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة.وكانت "باشلو" قد كتبت تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد اكتشاف إصابتها بـ"كوفيد-19" أنها أثناء تواجدها في العزل، وستقوم بتعديل الجدول الزمني الخاص بها للأسبوع القادم.يذكر أن "باشلو" تبلغ من العمر 74 عامًا، وعادت في يوليو عام 2020 إلى الحكومة الفرنسية من باب وزارة الثقافة، بعد أن غادرت العمل الوزاري منذ عام 2012.