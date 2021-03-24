روسيا تخطط لإنتاج لقاح «سبوتنيك» في جنوب ألمانيا

تخطط شركة الأدوية الروسية آر فارم لإنتاج لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك في"، الذي تم تطويره في موسكو، في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا ابتداء من يونيو.وقال ألكسندر بيكوف، المدير التنفيذي لشركة آر فارم: "نبذل قصارى جهدنا حتى يبدأ (الإنتاج) في الصيف"، مضيفا أن المختبر في بلدة إلرتيسن البافارية مجهز بالفعل وسوف يكون قادرا على إنتاج ملايين الجرعات كل شهر.يشار إلى أن وكالة الأدوية الأوروبية لم تمنح موافقتها الرسمية لاستخدام اللقاح في الاتحاد الأوروبي.وذكر بيكوف: "نحن ننتظر قرار وكالة الأدوية الأوروبية لأن هذا هو الأساس القانوني الذي نحتاجه لبدء الإنتاج".