رئيس الوزراء الإيطالي يتعهد بتسريع حملة تطعيم كورونا

تعهد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي اليوم الأربعاء بتسريع حملة التطعيم الوطنية ضد وباء كورونا، معلنا في خطاب أمام مجلس الشيوخ أن الهدف هو حقن نصف مليون جرعة في اليوم.ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن دراجي قوله " أريد أن أنقل رسالة ثقة إلى جميع الإيطاليين، كررت في الأسابيع الأخيرة أن الحكومة مصممة على تكثيف حملة التطعيم بأقصى قدر ممكن، ونحن نعمل بالفعل على تعويض التأخير الذي حدث في الأشهر الأخيرة، يجب أن نفعل ذلك من أجل صحة المواطنين، وتعليم أطفالنا، ومن أجل إنعاش الاقتصاد ".كما أوضح رئيس الوزراء أن هدف بلاده هو رفع التطعيمات قريبا إلى نصف مليون جرعة يوميا، مشددا على ضرورة الإسراع في حملة التطعيم التي بدأت نتائجها تظهر بالفعل في البيانات الخاصة بمؤشرات الجائحة، مشيرا إلى أن الجرعات المعطاة في الأسابيع الأولى من شهر مارس ازدادت بـ "أكثر من الضعف" مقارنة بالشهرين الماضيين.