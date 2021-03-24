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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

679 إصابة بكورونا في إسرائيل

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:27 م
إسرائيل
إسرائيل
أ ش أ
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سجلت السلطات الصحية في إسرائيل 679 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت وزارة الصحة - في بيان أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الأربعاء- أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز الـ830 ألف حالة، تعافى منهم ما يزيد على 809 آلاف حالة.

وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 6131 حالة على مستوى البلاد، بينما هناك 500 حالة خطرة و252 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي، كما ارتفعت الحالات النشطة إلى 14 ألفا و403 حالات.

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