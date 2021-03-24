تزيين البلكونة بألوان فسفورية وسعر أقل من معرض الزهور(صور)

افتتح معرض زهور الربيع، السبت الماضي، بحديقة الأورمان في نسخته الـ88، بحضور السيد القصير وزير الزراعة وعدد من السفراء ونواب البرلمان، بمشاركة ما يقرب من 200 عارض.وجذب الرواد أحد الأجنحة المهتمه بتزيين البلكونات والجناين المنزلية بأفكار بسيطة وأقل الأسعار من العلب البلاستيكية الملونة، والنباتات الصناعية الطبيعية والورود الملونة.وقال سيد السوداني، أحد العارضين إن الإقبال علي العلب البلاستيكية الملونة كبيرا ووضع لتزيين سور البلكونة، عن طريق زرع بعض الورود فى علب صغيرة ملونة فسفورية ووضعها بجانب بعضها لتعطى شكلًا مبهجًا وأنيقًا ومميزًا، ويبدأ سعر العلبة من ١٥جنية للصغيرة، 50 جنية للكبيرة بالحامل الخاص.وأضاف أن الإقبال علي العلب البلاستيكية وديكورات الجنائن واصيص الزرع الفخاري والمشاتل الخاصة كبيرا، مؤكدا على أنه بعد أزمة كورونا، أصبحت البلكونة المتنفس الوحيد للأسر.