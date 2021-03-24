أكثر من 29 ألف إصابة جديدة بكورونا في بولندا

سجلت السلطات في بولندا اليوم الأربعاء 29 ألفا و978 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19)، في أعلى حصيلة يومية يتم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة قبل أكثر من عام.وأكدت وزارة الصحة البولندية، - حسبما أورد "راديو بولندا"- تسجيل 575 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 50 ألفا و340 حالة وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليونين و120 ألفا و671 حالة.وتعافى من الفيروس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 13 ألفا و971 شخصا؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى مليون و707 آلاف و846 شخصا.يشار إلى أن بولندا أعلنت الإغلاق الجزئي لمدة ثلاثة أسابيع بدءا من السبت الماضي في ظل ارتفاع عدد الإصابات في البلاد.