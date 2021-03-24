رئيس الوزراء الإيطالي يرحب بمشاركة بايدن في القمة الأوروبية

رحب رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراجي، بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن في القمة الأوروبية الافتراضية المقررة يومي 25 و26 مارس الجاري، استجابة لدعوة من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.وأعرب رئيس الوزراء الإيطالي، في خطاب أمام مجلس الشيوخ الايطالي اليوم الاربعاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية،عن ارتياحه الشديد لمشاركة الرئيس بايدن في جزء من المجلس الأوروبي، فوجوده يظهر الإرادة لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.يذكر أن القمة الأوروبية ستناقش عددا من الموضوعات، تداعيات وباء كوفيد-19، والسوق الموحدة، والسياسة الصناعية، والتحول الرقمي والاقتصاد، والوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط، والعلاقات مع روسيا.