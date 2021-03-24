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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الروسي ينظر بقانون يسمح للرئيس بالترشح لفترتين رئاسيتين

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:25 م
الاتحاد الروسي
الاتحاد الروسي
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أعلن رئيس لجنة التشريع الدستوري وبناء الدولة في مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان)، أندري كليشاس، أن المجلس سينظر في جلسته في 31 مارس الجاري، بقانون تطبيق التعديلات على دستور روسيا، والذي سيسمح للرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين بالترشح لفترتين رئاسيتين أخريين.

وقال كليشاس في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، ردا على سؤال بهذا الشأن: " سننظر في هذا القانون بجلسة مجلس الاتحاد يوم 31 مارس الجاري".

يُذكر أن مجلس الدوما ( المجلس الأدنى للبرلمان في روسيا) قد أقر مثل هذا القانون في الفترة الأخيرة،وتنتهي الولاية الرئاسية الحالية للرئيس بوتين في مارس 2024، ووفق التعديلات الروسية الأخيرة على الدستور الروسي قد يتمكن الرئيس الحالي من الاستمرار في الحكم حتى عام 2036.

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