مجانا.. استخراج 1818 بطاقة رقم قومي للسيدات بكفر الشيخ

تمكن فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، بتوجيهات الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس بكفر الشيخ، من استخراج 1818 بطاقة رقم قومي مجانية للسيدات والفتيات بعدد من قرى المحافظة.وأكدت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع كفر الشيخ، في بيان لها، أنه تم استخراج بطاقات الرقم القومي، اليوم الاثنين، لـ220 سيدة وفتاة بقرية صندلا التابعة لمركز كفر الشيخ، ليصبح إجمالي ما تم استخراجه 1818 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات، وذلك في إطار مشروع "بطاقتك حقوقك" الذي ينفذها المجلس القومي للمرأة على مستوى الجمهورية، ويهدف المشروع إلى استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات المستهدفات بالمجان مع إعفائهن من أية غرامات.