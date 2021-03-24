مسؤول روسي: موسكو وواشنطن عملتا بطريقة بناءة وودية حول أفغانستان

قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان زامير كابولوف "إن روسيا عملت مع الولايات المتحدة بطريقة بناءة وودية خلال لقاءات موسكو حول أفغانستان"، وأن بلاده ستكون سعيدة بالمشاركة في مؤتمر حول أفغانستان المزمع عقده قريبا.وأضاف كابولوف، خلال مؤتمر صحفي بالوكالة الإعلامية الدولية "روسيا سيفودنيا"، اليوم الأربعاء "لقد عملنا مع الأميركيين بطريقة بناءة، ويمكن أن نقول ودية" مضيفا "أن زملاءنا الأميركيين عملوا معنا بشكل بناء للغاية بفضل عملنا المشترك إلى حد كبير وبدعم فعال من شركائنا الباكستانيين والصينيين، وتمكنا من حث جميع الأطراف الأفغانية لعقد اجتماعات مغلقة بينها".وفي ما يتعلق بالمشاركة في لقاء حول أفغانستان، أوضح كابولوف: "لقد تحدثنا مع الزملاء الأمريكيين والشركاء الآخرين، وأوضحنا أننا نؤيد أي لقاء دولي يسهم في وقف الحرب في أفغانستان وتحقيق المصالحة الوطنية، ولكن قبل موافقتنا على المشاركة نطلب تقديم بعض الوثائق تتعلق بالهدف من عقد هذا اللقاء".وأشار كابولوف إلى أن بلاده لا ترى تغييرات كبيرة في سياسة الولايات المتحدة بشأن أفغانستان، مع وصول إدارة جو بايدن إلى البيت الأبيض،وحتى الآن لا أرى أي تغييرات كبيرة في السياسة الأمريكية تجاه أفغانستان".