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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

عمليات جراحية كبرى للمنتفعين بالتأمين الصحى الشامل في بورسعيد بـ 300 جنيه

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:22 م
جريدة الدستور
راندا التوني
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عقد حسام صادق المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، اجتماعًا مع وفد هيئة التعاون الدولى اليابانية «جايكا»، تم خلاله التباحث حول محاور مشروع الدعم الفنى المقدم من الحكومة اليابانية لمنظومة التأمين الصحى الشامل، على النحو الذى يضمن تقديم كل سبل الرعاية الطبية اللازمة بجودة عالية.

أكد حسام صادق المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن المشروع القومى لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل يُعد الأداة الرئيسية لإصلاح القطاع الصحى فى مصر، واستعرض الموقف التنفيذى لهذا المشروع قائلًا: «إننا نعمل بالتوازى فى محافظات المرحلة الأولى المتبقية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بها خلال العام المالى الحالى والعام المالى المقبل، عقب نجاح تجربة بورسعيد، حيث تم إجراء العديد من العمليات الجراحية الكبرى للمنتفعين دون أن يدفع أحدهم أكثر من 300 جنيه».

أشار، فى اجتماعه مع وفد هيئة التعاون الدولى اليابانية «جايكا»، بحضور مى فريد مساعد وزير المالية للعدالة الاقتصادية، إلى حرصه على تعزيز أوجه التعاون الفنى المشترك بين الجانبين؛ من أجل الاستفادة من الخبرات اليابانية فى مجال التغطية الصحية الشاملة، على نحو يسهم فى توطين أحدث الخبرات الدولية، واستدامة جودة الخدمة؛ بما يضمن توفير رعاية صحية متميزة وشاملة لكل المواطنين خلال 10 سنوات؛ لتخفيف الأعباء عن كاهلهم خاصة محدودى الدخل.

أوضح أن ميكنة خدمات نظام التأمين الصحى الشامل تُسهم فى تعزيز الحوكمة وضمان الجودة الشاملة وأن النظام يرتكز على التعاملات الإلكترونية وتبادل البيانات بين مقدمي الخدمة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، مؤكدًا أننا نمضى بخطى ثابتة فى مشروع التحول الرقمى بالتأمين الصحى الشامل بحيث يكون هناك نظم إلكترونية متقدمة لإدارة المطالبات وتقديم الخدمات وحوكمة وتيسير تحصيل الاشتراكات.

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