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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلغاريا تسجل أعلى رقم إصابات بكورونا منذ بداية الجائحة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:22 م
جريدة الدستور
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أعلنت السلطات الصحية البلغارية اليوم الأربعاء، تسجيل 4 آلاف و851 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى رقم سجلته بلغاريا في يوم واحد منذ بداية الجائحة.

وذكرت السلطات الصحية -فى بيانها اليومي- أن هذه الأرقام جاءت نتيجة إجراء 19 ألفا و869 فصحا طبيا للكشف عن الجائحة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية على موقعها الإلكتروني.
وتشير البيانات إلى أن أعلى رقم من الحالات الجديدة تم تسجيله في العاصمة صوفيا إذ سجلت 1352 إصابة جديدة.

كما سجلت بلغاريا 119 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 11 ألفا و380 حالة وفاة.

وذكرت وكالة "صوفيا" أن إجمالي عدد المرضى المصابين بالفيروس ويتلقون العلاج بالمستشفيات يبلغ 8 آلاف و927 مريضا، من بينهم 729 مريضا في وحدات الرعاية المركزة فيما تماثل للشفاء 2571 متعافيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتشير البيانات أيضا إلى أن 12 ألفا و436 شخصا تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، كما وصل عدد المواطنين في بلغاريا الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح إلى 78 ألفا و390 شخصا.

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