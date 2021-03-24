استطلاع: 7 من كل 10 كوريين جنوبيين لديهم النية في تلقي لقاح كورونا

أظهر استطلاع للرأي اليوم الأربعاء أن 7 من كل 10 كوريين جنوبيين لديهم النية في تلقي لقاح فيروس كورونا المُستجد.وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية، أنه وفقا لنتائج الاستطلاع الذي أجراه المقر المركزي للسيطرة على الحوادث مع وزارة الثقافة والرياضة والسياحة في الفترة من 17 إلى 18 مارس الجاري، فقد أعرب 67.8% من بين 968 شخصا، قالوا إنهم لم يتلقوا لقاح كورونا، عن نيتهم لتلقي اللقاح، وقال 12.9% إنهم لن يتلقوا اللقاح، في حين قال 19.1% إنهم لم يحددوا بعد ما إذا كانوا سيتلقون اللقاح أم لا.وتخطط حكومة كوريا الجنوبية، لتطعيم 70% من المواطنين حتى شهر سبتمبر المقبل بهدف تحقيق مناعة القطيع بحلول نوفمبر المقبل.