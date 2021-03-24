وفاة اثنين من مصابى حريق مصنع القناطر الخيرية

توفى اليوم الأربعاء، اثنين من مصابي حريق مصنع الهدى لإنتاج الشيكولاتة بالقناطر الخيرية، بسبب انفجار أنبوبة غاز، داخل المصنع، بعد حجزهما منذ 7 أيام بالمستشفى بعد نقلهما إليه عقب الحريق.وصرحت نيابة القناطر الخيرية برئاسة المستشار محمد فايد رئيس النيابة، بدفن الجثتين وهما كل من سعيد السيد سعيد، ومحمد مصطفى سعد، ليتم تشييع جثمانيهما لمثواهما الأخير بمسقط رأسهما بالخرقانية التابعة لمدينة القناطر الخيرية.وكان اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، تلقى إخطارا من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بمصنع للشيكولاتة بمدينة القناطر الخيرية، إثر انفجار أسطوانة غاز داخل المصنع.وأسفر الحريق عن إصابة 19 شخصا، جرى نقلهم إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيقات.