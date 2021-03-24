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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رسائل صوتية بالعقوبات.. مقترح برلماني لمواجهة التحرش في وسائل النقل

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:20 م
التحرش في وسائل النقل
التحرش في وسائل النقل
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تقدمت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن استحداث رسائل صوتية تُبث بمختلف وسائل النقل العام مثل مترو الأنفاق والسكك الحديدية ومركبات النقل العام، للتوعية بعقوبات التحرش بمختلف أشكاله وصوره.

وأكدت النائبة، أن البلاد شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا وغير مسبوق في معدلات التحرش الجنسي بالسيدات والفتيات بمختلف أشكاله وصوره، سواء كان تحرشًا لفظيًا أو جسديًا في مختلف الأماكن والتجمعات، وعلى رأسها وسائل المواصلات والنقل العام.

وأوضحت عطوة، في بيان لها اليوم، أنه لا يمكن لأحد أن ينكر حجم الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل مجابهة تلك الظاهرة المشينة التي تؤرق سيدات وفتيات المجتمع المصري بشكل كبير، واقتلاع تلك الآفة من جذورها، مدللة على ذلك بتوجيهات الرئيس خلال احتفالية عيد الأم بشأن توفير الأمان الكامل للمراة في كافة وسائل المواصلات.

وأضافت عضو مجلس النواب، أنه لابد وأن يتم تعريف المواطن بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، كي يتم إعلام كل من تسول له نفسه إتيان هذه الجريمة المشينة بما ينتظره من عقوبات.

واقترحت عطوة، استحداث رسائل صوتية تُبث بمختلف وسائل النقل العام مثل عربات ومحطات مترو الأنفاق وقطارات ومحطات السكك الحديدية وأتوبيسات ومركبات النقل العام والجماعي، للتوعية والتعريف بعقوبات التحرش بمختلف أشكاله وصوره لمحاولة الحد من تلك الظاهرة السلبية.

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