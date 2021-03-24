9 نصائح للحافظ علي بشرتك في ظل الأتربة

تتعرض البلاد الأن لمجموعة من الرياح المحملة بالأتربة والتي تتسب في العديد من المشاكل خاصة للبشرة، وبحسب موقع "Healthfeed " نرصد خطوات المحافظة علي بشرتك:- لفي حول رأسك وشاحًا أو ثنية حول رأسك أثناء الخروج.- ضع واقٍ من الشمس عند الخروج في الشمس من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 4 مساءً أو الخيار الأفضل هو حمل مظلة.- رطبي بشرتك كل ليلة قبل النوم.- خذ حمامًا زيتيًا مرة واحدة في الأسبوع لتجديد بشرتك من زيوتها.- حاول ارتداء سترة أو معطف أثناء الخروج حتى يحميك من التأثير المباشر للأتربة.- استخدمي غاسول مناسب لبشرتك لتنظيفها من الاتربة.- استخدمي الماء الدافئ والفرك لغسل وجهك بعد العودة إلى المنزل.- تناولى طعام صحي؛ مثل الخضروات والفاكهة سيساعد على طرد السموم من بشرتك.- تنناولى كميات كبيرمن الماء لترطيب بشرتك.