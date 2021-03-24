9 نصائح للحافظ علي بشرتك في ظل الأتربة
الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:20 م
هويدا سعيدطباعة
تتعرض البلاد الأن لمجموعة من الرياح المحملة بالأتربة والتي تتسب في العديد من المشاكل خاصة للبشرة، وبحسب موقع "Healthfeed " نرصد خطوات المحافظة علي بشرتك:
- لفي حول رأسك وشاحًا أو ثنية حول رأسك أثناء الخروج.
- ضع واقٍ من الشمس عند الخروج في الشمس من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 4 مساءً أو الخيار الأفضل هو حمل مظلة.
- رطبي بشرتك كل ليلة قبل النوم.
- خذ حمامًا زيتيًا مرة واحدة في الأسبوع لتجديد بشرتك من زيوتها.
- حاول ارتداء سترة أو معطف أثناء الخروج حتى يحميك من التأثير المباشر للأتربة.
- استخدمي غاسول مناسب لبشرتك لتنظيفها من الاتربة.
- استخدمي الماء الدافئ والفرك لغسل وجهك بعد العودة إلى المنزل.
- تناولى طعام صحي؛ مثل الخضروات والفاكهة سيساعد على طرد السموم من بشرتك.
- تنناولى كميات كبيرمن الماء لترطيب بشرتك.
- لفي حول رأسك وشاحًا أو ثنية حول رأسك أثناء الخروج.
- ضع واقٍ من الشمس عند الخروج في الشمس من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 4 مساءً أو الخيار الأفضل هو حمل مظلة.
- رطبي بشرتك كل ليلة قبل النوم.
- خذ حمامًا زيتيًا مرة واحدة في الأسبوع لتجديد بشرتك من زيوتها.
- حاول ارتداء سترة أو معطف أثناء الخروج حتى يحميك من التأثير المباشر للأتربة.
- استخدمي غاسول مناسب لبشرتك لتنظيفها من الاتربة.
- استخدمي الماء الدافئ والفرك لغسل وجهك بعد العودة إلى المنزل.
- تناولى طعام صحي؛ مثل الخضروات والفاكهة سيساعد على طرد السموم من بشرتك.
- تنناولى كميات كبيرمن الماء لترطيب بشرتك.