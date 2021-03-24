عمان: 92% نسبة الشفاء من كورونا والوفاة 1.1%

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 153 ألفا و105 إصابات.وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 140 ألفا و220 حالة، لتصل نسبة الشفاء إلى 92%، كما بلغ عدد الوفيات 1644 حالة بنسبة 1.10 %.