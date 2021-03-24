1268 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا في ماليزيا
الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:27 م
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أعلنت وزارة الصحة الماليزية عن تسجيل 1268 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال المدير العام للصحة بالوزارة نور هشام عبدالله- في تصريح نقلته صحيفة (ذا ستار) الماليزية اليوم الأربعاء- إن إجمالي الإصابات بالفيروس في ماليزيا ارتفع إلى 336 ألفًا و808 حالات بينهم 14 ألفًا و454 حالة نشطة، فضلًا عن تعافي ما يزيد على 319 ألفًا و842 شخصًا منذ بداية الجائحة.
وقال المدير العام للصحة بالوزارة نور هشام عبدالله- في تصريح نقلته صحيفة (ذا ستار) الماليزية اليوم الأربعاء- إن إجمالي الإصابات بالفيروس في ماليزيا ارتفع إلى 336 ألفًا و808 حالات بينهم 14 ألفًا و454 حالة نشطة، فضلًا عن تعافي ما يزيد على 319 ألفًا و842 شخصًا منذ بداية الجائحة.