الجيش العراقي: مقتل 27 إرهابيا في عملية «الأسد المُتأهب» بالموصل

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول اليوم الأربعاء، مقتل 27 إرهابيا خلال عملية "الأسد المُتأهب" في سلسلة جبال مخمور جنوب شرقي مدينة الموصل.وقال يحيى - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة، وبإشراف من قبل رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، ومنذ الـ 9 من مارس لعام 2021 انطلقت عملية "الأسد المُتاهب" في سلسلة جبال مخمور جنوب شرقي مدينة الموصل والتي استهدفت بقايا عصابات داعـش الإرهابية".وأضاف أن "عملية الأسد المُتاهب استمرت (14) يوما قتل فيها (27) إرهابيا من عصابات داعـش تم رصد قتلهم بشكل مباشر"، موضحا أن "العملية شهدت تنسيقا كبيرا بين جهاز مكافحة الإرهاب والقوات الأمنية".