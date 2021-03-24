التعليم تزف بشرى سارة لطلاب الأول والثاني الثانوي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مفاجأة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، والمقرر عقد امتحانات تجريبية لهم خلال شهري أبريل ومايو المقبلين ورقيا.وقالت الوزارة، في خطاب غمم على المديريات، حصلت "الدستور" على نسخة منه، إن الطالب يعتبر ناجحا إذا حصل على تقدير عام أكثر من ضعيف.وأضافت الوزارة، أن الطالب الذي واجهته مشكلة في امتحان الفصل الدراسي الأول يعتبر "اجتاز" المادة التي تعثر فيها.