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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«نورالدين» يتفقد أعمال التطوير بغرب وشرق كفر الشيخ

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:18 م
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين
عمرو الشامي
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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية غرب مدينة كفر الشيخ، من أعمال تطوير ورصف طرق، واستكمال العمل بالمحاور الجديدة، كما تابع شارع صبري القاضي، والاتجاه الجديد للقادمين من سكة روينه، رافقه خلالها اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ الأعمال الجارية بمحور سعد زغلول، وما يتم به من أعمال تدبيش تعقبها أعمال الرصف، كما تابع الأعمال الجارية بشارع 21 من أعمال تدبيش ورصف والانتهاء من الجزيرة الوسطى، كما تفقد تقسيم القضاة شرق كفر الشيخ.

في السياق ذاته، أشرف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، على رفع كفاءة الإنارة بعدد من أحياء غرب العاصمة، وإعادة إنارة المصابيح المظلمة ومنها حي قباء، كما تابع استكمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية الخادمية وتنفيذ بيارات تجميع الصرف وربط شبكة الصرف الصحي بمحطات الرفع مباشرة عن طريق الدفع التلقي مسافة 100 متر بدلا من البدلات والغاطس الذي طال انتظاره 15 سنة.

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