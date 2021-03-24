وزير العدل يتابع أعمال صيانة المحاكم

تتابع وزارة العدل برئاسة المستشار عمرمروان، انتظام العمل بالمحاكم علي مستوي الجمهورية، وتنفيذ التوجيهات بطلاء واجهات المحاكم.ووجه الوزير إلى توحيد طلاء واجهات جميع المحاكم ليكون باللون البيج المطعم بالبني، وعليها شعار الوزارة، واسم المحكمة، وضرورة رفع العلم في أعلى مبنى كل محكمة، والحفاظ على ماتم إنجازه من تطوير.وتعمل الوزارة علي رفع كفاءة المحاكم وتوفير بيئة العمل المناسبة للقضاة والمتقاضين، من خلال رفع كفاءة مباني المحاكم واستراحات القضاة وتزويدها بكافة أعمال الحماية المدنية، من إنذار وإطفاء آلي ويدوي، الأمر الذي تضمن سالفًا تكليف قطاع شئون أبنية المحاكم بالتعاقد مع شركات متخصصة في أعمال الصيانة والنظافة لتجهيز كافة المحاكم على مستوى الجمهورية بالشكل اللائق.