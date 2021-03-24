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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ورشة عمل أممية تدعو الدول العربية الأقل نموا لتبني ملحق تسهيل التجارة

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:15 م
منظمة التجارة العالمية
منظمة التجارة العالمية
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دعت ورشة عمل حول "اتفاقية تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى" الدول العربية الأقل نموًا، وغير الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، إلى تبني ملحق تسهيل التجارة الذي يتم التفاوض عليه في إطار المنطقة، كأداة لتنفيذ تدابير تسهيل التجارة التي ستدعم عملية الإصلاح الجمركي لتعزيز تجارتها وخاصة داخل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

جاء ذلك في ختام أعمال الورشة التي عقدت من خلال تطبيق "زووم" في إطار التعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة التكامل الاقتصادي العربي بجامعة الدول العربية.

وأوصت ورشة العمل، بإنشاء لجنة وطنية لتسهيل التجارة مكونة من كافة الجهات المعنية ويكون هدفها الإشراف على تنفيذ ملحق تسهيل التجارة في إطار المنطقة وتحديد احتياجات الدعم الفني المطلوبة والتسلسل اللازم لتنفيذها مع أهمية تعميق الشراكة مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال.

وأكدت الورشة، أهمية تبني بعض الإجراءات المهمة الخاصة بتسهيل التجارة مثل النافذة الواحدة والمشغل الاقتصادي المعتمد.

وقال الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية في تصريح له اليوم الأربعاء إن الورشة استهدفت الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى غير الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وهم (الجزائر ولبنان وليبيا والعراق)، بالإضافة إلى الدول العربية الأقل نموًا وهم (السودان واليمن وفلسطين) لتزويدهم بالمعرفة وتعزيز قدراتهم الفنية فيما يتعلق باتفاقية تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الإقليمية والتعرف على تجارب الدول في تنفيذ تدابير وإجراءات تسهيل التجارة، مما سيساهم في دعم مشاركتهم بفاعلية في عملية تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لتشمل ملحق حول تسهيل التجارة، مضيفا أنه "نظرًا لأهمية الورشة فقد شاركت معظم الدول العربية أعضاء المنطقة".

وأضاف أن المحور الأول، الذي ناقشته الورشة، تناول موضوع تسهيل التجارة في إطار الاتفاقات التجارية، بينما تناول المحور الثاني عرض التجارب الدولية في تنفيذ تدابير وأدوات وآليات تسهيل التجارة، وتم عرض تجارب لبعض الدول العربية في مجال إجراءات تسهيل التجارة (المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، والمملكة المغربية).

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