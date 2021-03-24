إزالة 6 حالات تعدِ على الأراضِ الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.هذا وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "الدلنجات - دمنهور - إيتاي البارود" عن إزالة 6 حالات تعدي على مساحة 1280 م2 عبارة عن:- إزالة ٤ حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة ١٢٥٠ متر بقرية الوفائية بالدلنجات عبارة عن أسوار طولية وعرضية عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.كما تم إزالة تعديات بمساحة ٣٠م٢ على الأراضي الزراعية بسنهور بمركز دمنهور، وإزالة فورية لبناء مخالف بالطوب الأبيض بقرية صفط خالد بإيتاي البارود.