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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السجن 3 سنوات لمتهم بهتك عرض طفل في حلوان

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:14 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالسجن 3 سنوات لهتك عرض طفل مستخدما سلاح أبيض في حلوان.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

ةكشف أمر الاحالة قيام المتهم "ع. ح"، بهتك عرض المجني عليه الطفل «ع.م» بالقوة والتهديد بأن أشهر في وجهه السلاح الأبيض ثم قام بتجريده من ملابسه واعتدى عليه حال كون المجني عليه لم يجاوز الثامنة عشر ميلادية وقت ارتكاب الجريمة.

وأشار أمر الإحالة قيام المتهم بسرقة المبلغ المالي وقدره مائة جنيه المملوك للمجني عليه بطريق الإكراه الواقع عليه مستخدما السلاح الأبيض فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على تلك المبالغ المالية من المجني عليه بتهديده بإفشاء الواقعة بهتك عرضه.

استمعت النيابة العامة الي اقوال ضابط مباحث قسم شرطة حلوان أن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهم باستيقاف المجني عليه وهتك عرضه بالقوة والتهديد مستخدما سلاح ابيض ثم قام بتجريده من ملابسه وظل يتحسس مواطن عفته وسرق مبلغ 100 جنيه منه بطريق الإكراه الواقع عليه واتبع ذلك أن تحصل منه على عدة آلاف بأن هدده بفضحه بالواقعة التي ارتكبها.

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