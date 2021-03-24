رانيا يوسف: خالص التعازى للشعب الإماراتى فى وفاة حمدان بن راشد













نعت الفنانة رانيا يوسف، الشعب الإماراتي عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" بعد وفاة نائب حاكم دبي وزير المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.وكتبت رانيا يوسف: "خالص التعازي للشعب الإماراتي في وفاة المغفور له حمدان بن راشد آل مكتوم، غفر الله له بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته... إنا لله وإنا إليه راجعون".وفي سياق متصل، أعلنت دبي عن حداد لمدة عشرة أيام اعتبارًا من اليوم، وتعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات في الإمارة لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من يوم غد الخميس.