عابد ناعيا حمدان بن راشد آل مكتوم: فقدنا رجلا أخلص للأمة العربية

نعى النائب علاء عابد، النائب الأول للبرلمان العربي ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الإماراتية، الشيخ حمدان بن راشد، وزير المالية الإماراتي، الذي وافته المنية فجر اليوم.وتقدم النائب الأول للبرلمان العربي بخالص العزاء للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم دولة الإمارات، والشيخ محمد بن زايد ولي العهد، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد، وزير المالية، وبخالص العزاء والمواساة إلى دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعبا، وإلى أسرة الفقيد، قائلا: "فقدنا أحد الرجال المخلصين لبلاده وللأمة العربية بعد حياة مليئة بالعطاء والعمل الوطني الصادق".و كان قد أعلن ديوان حاكم دبي، اقتصار صلاة الجنازة على الشيخ حمدان بن راشد، على أفراد العائلة فقط، نظرًا للظروف الاستثنائية الراهنة وبسبب الإجراءات الاحترازية، كما ستقام صلاة الغائب على الفقيد اليوم عقب صلاة المغرب في عموم مساجد الدولة.