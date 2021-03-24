قصىة «جيسيكا».. الرائدة في مجال الغناء والطهي

يمكن وصف جيسيكا وازن بأنها مغنية، طاهية، رائدة أعمال، وأم، فهي أخت كارين وازن وأندريا وازن، ويمثل الثلاثي عرضًا قويًا للمرأة المستقلة، فتمتلك جيسيكا شركة خاصة بها وتغني من أجل المتعة.تعتبر مصدر إلهام للمرأة العاملة، تدير أعمالها الخاصة بنجاح، كانت مهتمة بكل ما يتعلق بالطعام، وبعد أن عملت في الضيافة لفترة، مع طهاة مشهورين عالميًا مثل يانيك ألينو وجوردون رامزي وآلان دوكاس، وفقًا لـ L'Officiel Arabia.أعطتها هذه التجارب فرصة لدخول عالم تقديم الطعام، وبالتالي بدأ عملها التجاري، فتعتبر شركتها رائدة في لبنان، تطهي الطعام في جميع أنحاء العالم، وتتميز باهتمامها بالتفاصيل الصغيرة.تنشر جيسيكا كثير من مقاطع الفيديو وهي تغني على حسابها عبر انستجرام، وتذكر في سيرتها الذاتية حبها للغناء، فصوتها مذهل وقد نالت كثير من الحب، فأختها أندريا تعزف على الجيتار مع والدتها وهي تغني، لذلك فالعائلة موهوبة، وتتخذ من الغناء والطهي وسيلة للتعبير عن نفسها.