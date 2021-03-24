القليوبية تطلق مشروع «مستقبلى فى شغلتى» لتوفير فرص العمل للشباب

أطلقت الجمعية المصرية للتوعية والتنمية الشاملة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات مشروع "مستقبلي في شغلتي" بتمويل من الاتحاد الأوروبي لتوفير فرص العمل للشباب ومحاربة الهجرة غير الشرعية.ودشن حفل الافتتاح داخل مسرح نادي شباب طوخ بحضور ماجد أديب رئيس مجلس إدارة الجمعية ووائل ماجد مدير جهاز تنمية المشروعات بالقليوبية والنائب مصطفى النفيلي أمين التنظيم بمستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور نصيف الحفناوي عضو مجلس النواب عن مستقبل وطن والنائب عزيز سابق عضو مجلس النواب عن مستقبل وطن وابوسريع تمام عضو مجلس الشيوخ عن الشعب الجمهوري وهالة حسام مدير ادارة طوخ التعليمية وممثلين من التضامن الاجتماعي.وأشار ماجد أديب رئيس مجلس إدارة الجمعية إلى أن مشروع تحسين فرص التشغيل لدي الغير هو ترابط بين المجتمع المدني والجهات التنفيذية وهو فكر مصر والقيادة السياسية 2030، موضحا أن المشروع يستهدف طوخ باعتبار ان قريتي كفر الجمال والسيفا التابعتان للمركز من اعلي القري التي يتم بها عمل الهجرة الغير شرعية.وأكمل أديب: تعد الجمعية المصرية للتوعية والتنمية الشاملة جمعية أهلية غير هادفة للربح أسسها مجموعة من المهتمين بالعمل التنموي لسنة 2007، من أجل تمكين الشباب والأطفال والمرأة لخلق دور إيجابي ومتميز لهم في المجتمع والفئات الأكثر إحتياجا، خلال برامج تنموية في المجالات التعليمية والاقتصادية والصحية والبيئية والصحية وتنمية الموارد في إطار من المواطنة والمشاركة الفعالة وإحترام حقوق الإنسان ومشاركة كافة الأطراف المعنية.واستطرد أديب أنه بالتعاون بين الجمعية المصرية للتوعية والتنمية الشاملة وجهاز التنمية الشاملة وجهاز تنمية المشروعات وبمنحة من الاتحاد الأوروبي ضمن اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.مشروع تحسين فرص التشغيل لدى الغير للشياب المخصص من سن 18-29 سنة من جميع المؤهلات وبدون مؤهل من سكان قرى ومدينة طوخ.ويهدف المشروع لتدريب وتشغل الشباب والشابات في قرى المركز والحاقهم في وظائف ثابتة لدى الغير مع كافة الامتيازات (تأمين اجتماعي - تأمين صحي-عقود العمل)، وجميع التدريبات والخدمات والوظائف بمنحة من جهاز تنمية المشروعات والاتحاد الأوروبي.وأوضح محمد مرسي مدير المشروع أن المشروع بتمويل من الاتحاد الأوروبي تستهدف توفير فرص العمل للشباب في مستوي مركز ومدينة طوخ ونجحت للوصول إلى 300 مستفيد خلال شهر.وأشار وائل ماجد مدير جهاز تنمية المشروعات بالقليوبية الصندوق يتعامل معشقين تمويل مشروعات والشق الاخر تمويل المنح حيث يعد الجهاز ممثل مصر امام الدول المناحة وتلك المنحة تهدف توفير فرص عمل دائمة وليست مؤقته لمحاربة الهجرة غير النظامية بالتعاون مع الجمعيات دون ان يقيدهم الجهاز بالية معينة يترك لهم المجتمع للتعمق داخله وايجاد ربط بين الشباب وفرص العمل.وأكمل ماجد أن هناك صعوبة الآن مع الشباب للحصول علي فرض عمل والأصعب من ذلك هو الحفاظ والإبداع في الوظيفية، ومن هنا يعطي المشروع أولوية وشرط أساسي لتدريب العمال قبل توظيفهم ليكون العامل مؤهل لسوق العمل، مع الحفاظ على حقوق العمال بالتواصل مع صاحب العمل ومن خلال البرنامج يتم عمل عقد ثلاثي بين الجمعية المصرية وصاحب العمل والشاب الذي سيحصل علي وظيفة.