«التعليم» تلغي الدخول للامتحانات بالكتاب المدرسي.. وتعلن البديل

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مفاجأة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، خلال الامتحانات التي يتم عقدها ورقيا في شهري أبريل ومايو المقبل.وقالت الوزارة في خطاب معمم على جميع المديريات التعليمية لتعميمه على المدارس: يزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية لكل مادة وتكون من إعداد المركز القومي للامتحانات وتقوم المدرسة بتوزيعها على الطلاب للاستعانة بها أثناء عقد الامتحانات لتكون بديلا عن اصطحاب الكتاب المدرسي.وقالت الوزارة: تكون إجابة الطالب من خلال "بابل شيت" وفق النموذج الذي سيتم إرساله المديريات.