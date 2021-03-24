اكتشاف سلالة متحورة مزدوجة جديدة لكورونا بالهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأربعاء، اكتشاف سلالة متحورة مزدوجة جديدة لفيروس كورونا المستجد في 18 ولاية.وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته قناة "أنديا تي في" الهندية، أنه من السابق لأوانه الربط بين السلالة الجديدة والموجة الثانية من الوباء التى اجتاحت جميع أنحاء البلاد، مضيفة: "على الرغم من اكتشاف السلالة الجديدة فى الهند، إلا أنه لم يتم اكتشافها بأعداد كافية لتفسير الزيادة السريعة فى الحالات فى بعض الولايات".وكانت الهند قد أعلنت تسجيل 47 ألفا و262 إصابة جديدة خلال الـ 24 الساعة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ مطلع شهر نوفمبر، مما رفع إجمالى عدد الإصابات فى البلاد إلى 11 مليون و734 ألفا و58 حالة.وقد أعلنت عدة ولايات عن حظر التجمعات الكبيرة قبل مهرجان "هولى" الهندوسى فى نهاية هذا الأسبوع.