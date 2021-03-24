رفع قدرة محول الكهرباء وتركيب أعمدة إنارة جديدة بقرية دمشير بالمنيا

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بتكثيف أعمال الكهرباء وصيانة أعمدة الإنارة، حيث قامت برفع كفاءة قدرة محول كهرباء بقرية دمشير وتركيب أعمدة إنارة جديدة، كما واصلت أعمال النظافة بالقرية وتم رفع 15 طن مخلفات.وقال حمادة جمعة رئيس قرية دمشير إنه فى ضوء تنفيذ توجيهات العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، بالمتابعات الميدانية لكافة الأعمال والمشروعات والتى تمثل نقلة كبيرة فى الخدمة المقدمة للمواطنين ويعكس توجه القيادة السياسية والاهتمام بالأماكن المحرومة لتوفير حياة كريمة لهم تم متابعة، أعمال الكهرباء بقرية ٧ حيث تم رفع كفاءة قدرة محول الكهرباء بالقرية مع تركيب أعمدة انارة جديدة لرفع كفاءة منظومة الإنارة بالقرية، كما واصل قسم الإنارة بالقرية أعمال الصيانة الدورية حيث تم صيانة طريق الطوبجى حتى مدخل الفلاحين، وتم عمل الصيانة اللازمة.وأضاف رئيس القرية أن قسم البيئة بالقرية واصل أعمال النظافة اليومية، حيث تم رفع ما يقرب من 15 طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع وتم نقلها للظهير الصحراوي، ومن جانب آخر تم متابعة أعمال توصيل الصرف الصحى لقرية دمشير، مؤكدا على تقديم الدعم الكامل لكافة المبادرات الرئاسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.