514 إصابة كورونا جديدة فى قطاع غزة

أعلن مستشار وزيرة الصحة في قطاع غزة، الدكتور فتحي أبو وردة، تسجيل 514 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية في غزة، بعد فحص 2689 بنسبة إصابة نحو 19٪، إضافة إلى حالتي وفاة جديدتين.وقال "أبو وردة"- في تصريح أوردته وكالة أنباء فلسطين اليوم الأربعاء- إنه "في حال تفشي الفيروس بشكل أكبر سيكون الوضع كارثيا في القطاع، نظرًا لارتفاع الكثافة السكانية العالية به".. مطالبًا المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأساليب الوقاية.وأضاف أبو وردة أن السبب الأساسي لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في المحافظات هو عدم التزام المواطنين بأساليب الوقاية، وأوضح أن هناك بعض الأشخاص تمت إصابتهم مرتين بالفيروس.وقال إن وزارة الصحة تقوم بأخذ مسحات عشوائية من جميع المناطق في محافظات قطاع غزة.. مشيرا إلى أن نسبة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا يجب أن تصل إلى نسبة 70% لكي يصل المجتمع إلى مرحلة الاستقرار ومناعة القطيع.