التصريح بدفن طفل توفي في حريق شقة بعين شمس

أمرت نيابة عين شمس الجزئية، اليوم الأربعاء، التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه في حريق شقة وانتدبت المعمل الجنائي للمعاينة والفحص وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.البداية عندما تلقى اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة إخطارًا من اللواء إنتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة، مفاده تلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا يفيد نشوب حريق بأحد العقارات السكنية بمنطقة عين شمس.على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكى، ونجح رجال الإطفاء في الدخول للشقة واستخراج جثة طفل وإنقاذ شقيقيه من وسط النيران، ومحاصرة النيران وإخمادها قبل انتقالها لباقى المجاورات.وكشفت تحريات رجال مباحث عين شمس عن أن والدة الأطفال الثلاثة تركتهم داخل الشقة، وأغلقت الباب ونزلت لشراء بعض المتطلبات وحدث ماس كهربائى ونظرًا لصغر سنهم لم يستطيعوا الاستغاثة وتم التحفظ على والدة الأطفال.بتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.