«التعليم» تكشف طريقة احتساب نتيجة طلاب الأول والثاني الثانوي (مستند)

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل النتيجة النهائية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، والمقرر عقد امتحانات ورقية لهم أبريل ومايو المقبلين.وجاء في خطاب عممته الوزارة على مديريتاها، حصلت "الدستور" على نسخة منه: "تكون نتيجة الطالب اجتياز ولا تحسب له أي درجات في حالة إتمام الامتحان، وإذا تغيب بعذر قهري يقبله مدير الإدارة أو تعرض لمشكلة تقنية".وأضافت الوزارة: "في حالة عدم الاجتياز يعقد له امتحان تكميلي قبل الامتحانات المقرر عقدها في أبريل ومايو، بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد في اليوم الواحد".وقالت الوزراة بشأن نتيجة الفصل الدراسي الثاني، إنها تمثل 100% من الدرجة العظمى للمادة وتحسب من خلال متوسط الدرجات الحاصل عليها الطالب في الامتحان الذي سيعقد في شهري أبريل ومايو.