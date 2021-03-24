صحة المنيا: خدمات طبية وعلاجية لـ 1647 مواطنًا بقرية زاوية الجدامى
الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:24 م
المنيا ـ على حسينطباعة
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
من جانبه، قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية زاوية الجدامى بمركز مغاغة، على مدار يومى 22و23 مارس الجارى، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1647 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.
وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 318 حالة جراحة، 425 حالة أطفال، 295 باطنة، 130 قلب، 169 جلدية، 103 أنف وأذن، 98 نساء، 36 تنظيم أسرة، 73 أسنان، بالإضافة لإجراء 88 تحليل مختلف، وإجراء 86 حالة موجات صوتية، وإجراء 6 أشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 177 متردد، وتم خلع أسنان 6 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل 57 حالة للمستشفي لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لعدد 120 متردد من خلال 12 عيادة متنقلة.
من جانبه، قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية زاوية الجدامى بمركز مغاغة، على مدار يومى 22و23 مارس الجارى، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1647 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.
وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 318 حالة جراحة، 425 حالة أطفال، 295 باطنة، 130 قلب، 169 جلدية، 103 أنف وأذن، 98 نساء، 36 تنظيم أسرة، 73 أسنان، بالإضافة لإجراء 88 تحليل مختلف، وإجراء 86 حالة موجات صوتية، وإجراء 6 أشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 177 متردد، وتم خلع أسنان 6 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل 57 حالة للمستشفي لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لعدد 120 متردد من خلال 12 عيادة متنقلة.