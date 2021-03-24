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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صحة المنيا: خدمات طبية وعلاجية لـ 1647 مواطنًا بقرية زاوية الجدامى

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:24 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية زاوية الجدامى بمركز مغاغة، على مدار يومى 22و23 مارس الجارى، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1647 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 318 حالة جراحة، 425 حالة أطفال، 295 باطنة، 130 قلب، 169 جلدية، 103 أنف وأذن، 98 نساء، 36 تنظيم أسرة، 73 أسنان، بالإضافة لإجراء 88 تحليل مختلف، وإجراء 86 حالة موجات صوتية، وإجراء 6 أشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 177 متردد، وتم خلع أسنان 6 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل 57 حالة للمستشفي لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لعدد 120 متردد من خلال 12 عيادة متنقلة.

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